  
١٨:١١ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

جوجل وأمازون "تغرقان" في الديون ⏰ سباق الذكاء الاصطناعي يُضعف التدفق النقدي الحر بشكل كبير ⬇️

دخل النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي مرحلةً هي الأكثر كثافةً في رأس المال في تاريخه. ففي يوم الخميس، أفادت بلومبيرغ أن شركة ألفابت تستهدف جمع ما يصل إلى 25 مليار د...

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