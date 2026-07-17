  
١٣:٤٤ · ١٧ يوليو ٢٠٢٦

هل أصبح نقش بربري موضة قديمة؟ ❓ مستثمرون يتخلون عن أسهم هذه العلامة التجارية الفاخرة الأسطورية 💎

أعلنت شركة بربري (BRBY.UK) عن نتائجها للربع الأول (13 أسبوعًا حتى نهاية يونيو)، مُظهرةً ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بعد أول ربع من النمو في جميع فئات...

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