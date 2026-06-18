  
١٦:٠٨ · ١٨ يونيو ٢٠٢٦

🚨هل هو اختراق في الشرق الأوسط أم استسلام لصورة واشنطن؟

تُنهي المذكرة الموقعة بين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان الحرب رسميًا، وعلى الأقل في الوقت الراهن، وتفتح مضيق هرمز، وتُحقق خفض التصعيد المنشود. مع ذلك، تُشير التحليلات الأول...

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