  
١٧:٥٠ · ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

هل كان مايكل بوري مخطئًا؟ أسهم نيبيوس تقفز بنسبة 16% بعد إعلان الأرباح 🚨

ارتفعت أسهم مجموعة نيبيوس (NBIS.US) بنسبة تتراوح بين 14 و16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، لتصل إلى حوالي 225.30 دولارًا أمريكيًا (بعد أن أغلقت سابقًا عند 193.23 دولارًا...

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