  
١٨:٥٥ · ١٥ يونيو ٢٠٢٦

هل لا تزال شركات الدفاع معرضة للانهيار؟

في ظل التوقعات بانتهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، قد يتجه اهتمام العديد من المستثمرين إلى وضع شركات الدفاع. على الرغم من فترة من التوترات الجيوسياسية غير المسب...

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