  
٢٠:٣٨ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

هل وول ستريت مُهيأة لتحقيق مكاسب؟ 🗽 ملخص لتقارير أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500

بدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام 2026 بدايةً قوية للغاية، على الرغم من أن 10% فقط من الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 قد أعلنت نتائجها حتى الآن. ويشير حجم ال...

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