  
١١:٥٨ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

هل سوق الذكاء الاصطناعي الصاعد آمن؟ شركة TSMC تُعلن عن نتائج ربع سنوية "ممتازة" 💰

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSM.US) يوم الخميس عن نتائجها للربع الثاني من عام 2026، والتي فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ، مؤكدةً استمرار ازدهار سوق رقائق الذ...

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