  
١٧:٥٩ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

هل ستغلق إيران البحر الأحمر أيضاً؟

تزايد خطر شلل الملاحة في البحر الأحمر مجدداً مع تصاعد حدة الصراع بين إيران والولايات المتحدة. ووفقاً لمصادر رويترز، يُقال إن طهران طلبت من حركة الحوثيين في اليمن الاستعدا...

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