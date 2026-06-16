  
١٤:٠٧ · ١٦ يونيو ٢٠٢٦

هل تؤثر الاكتتابات العامة الأولية سلباً على السوق؟

في ظل الاكتتاب العام الأخير لشركة سبيس إكس، والاكتتابات المعلنة سابقًا لشركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي، بدأ العديد من المستثمرين يُبدون مخاوفهم بشأن استقرار السوق. إن ظهور...

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