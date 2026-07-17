  
٢٠:٠٨ · ١٧ يوليو ٢٠٢٦

هل تجاوزنا ذروة أسعار أسهم شركات الذاكرة بالفعل؟

تتسم عمليات تطوير البنية التحتية بطابع دوري. ويعود ذلك إلى أن المشاريع الضخمة تحتاج إلى ظروف ومبررات مناسبة، كالتمويل أو التكامل مع الاقتصاد الأوسع، وتظهر هذه المبررات...

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الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
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