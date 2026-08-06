  
١٣:٠٨ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

هل تكفي نتائج راينميتال "الممتازة" للمستثمرين؟

تؤكد النتائج المالية لمجموعة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية (RHM.DE) للنصف الأول من عام 2026 النمو غير المسبوق في قطاع الدفاع الأوروبي وقوة الشركة التشغيلية. فق...

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