هل يخشى الدولار من الفيدرالي؟ العملة الرئيسية تتراجع 💡

بدأ الدولار الأمريكي شهر سبتمبر بتراجع ملحوظ مقابل معظم العملات العالمية، على الرغم من إغلاق وول ستريت اليوم بسبب عطلة عيد العمال.

في الصباح، لاحظنا تقلبات متزايدة في أزواج العملات المرتبطة بالدولار، وخاصةً زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا أعلى مستوى له في شهر، مرتفعًا بنسبة 0.35%.

تدعم البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية من أوروبا وتوقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. ينبع ضعف الدولار من تزايد التوقعات بخفض أسرع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل تدهور بيانات سوق العمل وخطاب باول في جاكسون هول.

يُقدّر السوق حاليًا احتمالية بنسبة 88-90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين التنظيمي المتعلقة بأحكام المحاكم بشأن رسوم ترامب الجمركية، بالإضافة إلى الخلافات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تُلقي بضغوط إضافية على الدولار.

يُعد الدولار الأمريكي حاليًا من أسوأ العملات أداءً في العالم. المصدر: xStation