  
١٤:٠٢ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

هل يواجه العالم موجة أخرى من تضخم أسعار الغذاء؟

أدى تداخل غير مسبوق بين العوامل المناخية والجيوسياسية إلى تهيئة ظروف مثالية تقريبًا لارتفاع حاد في أسعار السلع الزراعية مع بداية عامي 2026 و2027.   روسيا لا تزا...

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