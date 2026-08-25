  
١٣:٠٣ · ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦

حصاد السلع - الغاز الطبيعي، الكاكاو، الذهب، النفط (25.08.2026)

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الوضع السوقي خلال جلسة اليوم في سوق السلع، سادت انخفاضات طفيفة، حيث بلغ متوسط ​​الانخفاض -0.26%، وارتفعت أسعار 7 أصول فقط من أصل 26. ولا تزال السلع الزراعية والغاز ال...

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