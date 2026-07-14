  
١٧:٣٥ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

⚫ حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الكاكاو، الذهب (14.07.2026)

النفط الخام شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا منذ أدنى مستوى محلي لها في أواخر يونيو وأوائل يوليو. وقد تجاوزت الزيادة بالفعل 20%، وهي مرتبطة بتصاعد التوترات في...

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