  
١٧:٥٣ · ٩ يونيو ٢٠٢٦

🍫حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الذهب، الكاكاو (09.06.2026)

النفط: شهد سوق النفط الخام تقلبات كبيرة مع بداية الأسبوع. فبعد سلسلة من الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، ارتفعت الأسعار مبدئيًا بنسبة 5%، قبل أن تتراجع لاحقًا بع...

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السلع
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