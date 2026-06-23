  
١٦:٠٣ · ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

🟡حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الذهب، الكاكاو (23.06.2026)

النفط: انخفاض الأسعار دون المستويات الرئيسية: انخفض سعر خام برنت لفترة وجيزة دون أدنى مستوى له محليًا منذ 18 يونيو، متجاوزًا مستوى 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل. كما يُظهر...

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