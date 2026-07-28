  
١٥:٠٨ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

⚫ حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الذهب، الكاكاو (28.07.2026)

الوضع السوقي تسيطر النظرة التشاؤمية على سوق السلع اليوم، ويتجلى ذلك في انخفاض متوسط ​​التغير اليومي بنسبة 0.41%، مع ارتفاع أسعار ستة أصول فقط. ويشهد قطاع الطاقة أكبر ا...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
اخبار السلع
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات