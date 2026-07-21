  
١٦:٣٣ · ٢١ يوليو ٢٠٢٦

☕ حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الذهب، القهوة (21.07.2026)

الوضع العام للسوق   يهيمن اتجاه صعودي قوي على سوق السلع العالمية (حيث ارتفعت أسعار 12 من أصل 15 أصلاً رئيسياً اليوم، بينما انخفضت أسعار النصف تقريباً منذ بداية الع...

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