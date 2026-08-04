  
١٧:٥٥ · ٤ أغسطس ٢٠٢٦

⚫ حصاد السلع - النفط، الغاز طبيعي، الكاكاو، القمح (04.08.2026)

الوضع السوقي يشهد سوق سلع الطاقة اليوم موجة بيع قوية، يقودها خام غرب تكساس الوسيط (-4.35%) وخام برنت (-3.65%)، اللذان خسرا بالفعل 9.58% و8.65% على التوالي أسبوعيًا. وتُ...

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