  
١٧:١٥ · ١٦ يونيو ٢٠٢٦

🟡حصاد السلع - النفط، الذهب، الغاز الطبيعي، الكاكاو (16.06.2026)

النفط اختراق جيوسياسي وتراجع حاد في الأسعار: شهدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت انخفاضات حادة (وصلت إلى أدنى مستوياتها في شهرين)، وذلك ردًا على إعلان اتفاق سل...

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السلع
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