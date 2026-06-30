  
١٩:٤٥ · ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

🟡حصاد السلع - النفط، الذهب، الغاز الطبيعي، الكاكاو (30.06.2026)

🛢️ النفط أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الجائحة: انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 30% في الربع الثاني من عام 2026، باستثناء عمليات تجديد العقود الآجلة، لكنها في ا...

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