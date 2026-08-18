  
١٥:٣٦ · ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

🟠 حصاد السلع - النحاس، النفط، الذهب، الغاز الطبيعي (18.08.26)

الوضع السوقي خلال جلسة اليوم في سوق السلع، حقق قطاع الزراعة والغذاء أفضل أداء، حيث واصل عصير البرتقال (+3.18%) والسكر (+2.67%) مكاسبهما الأسبوعية القوية. وعلى الرغم م...

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