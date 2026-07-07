  
١٣:٤٤ · ٧ يوليو ٢٠٢٦

☕ حصاد السلع - الذهب، الغاز الطبيعي، قهوة، كاكاو (07.07.2026)

الذهب شهد سوق الذهب في الربع الثاني من عام 2026 أحد أعمق تصحيحات الأسعار الفصلية في التاريخ، حيث خسر ما يقارب 15% من قيمته، وهو مستوى لا يُضاهى إلا بعام 2013 أو عدة...

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