  
١٥:١١ · ١٠ يناير ٢٠٢٥

جنرال إلكتريك - التحليل الفني (10.01.2025)

كان سهم جنرال إلكتريك (GE.US) في اتجاه صاعد لبعض الوقت. بالنظر من الناحية الفنية إلى الفاصل الزمني D1، توقف النمو في منتصف أكتوبر 2024، تلاه جني الأرباح. اتخذت الحركة...

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