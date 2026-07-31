  
١٩:٥٦ · ٣١ يوليو ٢٠٢٦

كوريا تغرق 💥هل انخفاض أسعار الأسهم فرصة جيدة؟❓

انخفض المؤشر الكوري بنحو 40% عن ذروته. تاريخياً، لا يُعد هذا الانخفاض الأكبر، وهو بالتأكيد ليس الأطول. هل من الممكن عكس هذا الاتجاه؟   أدت الانخفاضات الحادة ال...

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