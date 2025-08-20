اقرأ أكثر

لاجارد: اتفاقيات التجارة لم تقضي على حالة عدم اليقين

١١:٥٦ ص ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥

في كلمتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، أكدت كريستين لاغارد أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات كبيرة، ولكن على الرغم من التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة، ظل النمو الاقتصادي مستقرًا نسبيًا. في الربع الأول من عام 2025، كان النمو أقوى من المتوقع بفضل تأثير "التحميل المسبق"، أي تسارع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، والذي دعم أيضًا اقتصاد منطقة اليورو. كما كان للاستهلاك والاستثمار الخاصين تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، وظل وضع سوق العمل مستقرًا، حيث بلغ معدل البطالة 6.2%. في الوقت نفسه، أشارت لاغارد إلى تباطؤ النمو في أوروبا في الربع الثاني حيث بدأت الرسوم الجمركية المفروضة تؤثر سلبًا على الصادرات. كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية التجارة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقلل من خطر أسوأ سيناريو لزيادة الرسوم الجمركية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، مما يُبرز الحاجة إلى مزيد من تنويع التجارة الأوروبية وتعميق العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين الآخرين.

وأشارت لاغارد إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثالث مع تلاشي الآثار السابقة لتسارع الواردات تدريجيًا. كما أكدت أن توقعات سبتمبر ستكون حاسمة لتقييم تأثير اتفاقية التجارة الجديدة مع الولايات المتحدة على اقتصاد منطقة اليورو، وستشكل أساسًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في قيمته اليوم. وفي سوق العملات عمومًا، يُحقق الجنيه الإسترليني أداءً جيدًا نسبيًا، بينما نشهد انخفاضات متزايدة في قيمة الدولار النيوزيلندي. فيما يلي خريطة التقلبات الحالية لأزواج العملات الفردية.

 

 

