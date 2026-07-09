  
١٧:١٤ · ٩ يوليو ٢٠٢٦

لعبة بوكر أخرى من مايكل بوري

كشف مايكل بوري، المستثمر المعروف بتوقعاته الصائبة ضد سوق الإسكان الأمريكي قبل أزمة 2008، عن مجموعة جديدة من استثماراته. هذه المرة، يتعلق الأمر بشركات المراهنات: فلاتر...

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