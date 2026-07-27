  
١٢:٢١ · ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

الدبلوماسية في ظل نهر هرمز: خفض التصعيد على المدى القصير ومخاطر الإمداد الهيكلية للنفط والغاز

شهد الأسبوع الأخير من شهر يوليو انتعاشًا ملحوظًا في أسواق الطاقة العالمية. فقد سجلت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي الأوروبي انخفاضات حادة بنسب مئوية متعددة، مما أدى إل...

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