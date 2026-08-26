الجدول الزمني الاقتصادي 🗽 وول ستريت تترقب: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وأرباح شركة إنفيديا محط الأنظار

يشهد جدول أعمال اليوم ازدحامًا نسبيًا، حيث تتركز أهم البيانات في فترة ما بعد الظهر، قبيل افتتاح بورصة وول ستريت. وسينصبّ التركيز الرئيسي على مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، إلى جانب بيانات جديدة حول دخل الأسر الأمريكية واستهلاكها. وقد تُؤدي هذه البيانات إلى زيادة حادة في تقلبات زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وكذلك في سوق السندات.

في الوقت نفسه، ستُختتم شركة إنفيديا موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية بشكل رمزي عندما تُعلن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2027، الموافق للربع الثاني من السنة التقويمية 2026، بعد إغلاق السوق الأمريكية اليوم. وسيكون هذا الإعلان أحد أهم الاختبارات لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ويتوقع السوق إيرادات تتراوح بين 93 و95 مليار دولار، ما يعني نموًا يقارب 96% على أساس سنوي، بينما يبلغ متوسط ​​توقعات ربحية السهم حوالي 2.05 إلى 2.10 دولار.

وتشمل المجالات الرئيسية التي تستحق المتابعة إيرادات مراكز البيانات، ووتيرة نمو شركة بلاكويل، وتوقعات الشركة للربع القادم. سيراقب المستثمرون عن كثب هوامش الربح الإجمالية، التي ظلت قريبة من مستوى مرتفع للغاية يبلغ 78% في الأرباع الأخيرة. وقد يشير انخفاض واضح في هذه الهوامش إلى تزايد حدة المنافسة أو ضعف القدرة على تحديد الأسعار. وقد بلغت التوقعات لشركة إنفيديا مستويات عالية بالفعل، لدرجة أن مجرد تحقيقها للتوقعات قد لا يكون كافيًا للحفاظ على زخم صعود السهم.

وسيكون مؤتمر الإعلان عن الأرباح بنفس أهمية الأرقام الرئيسية، إذ قد تُقدم تعليقات الإدارة الهامة مؤشرات مهمة حول وتيرة إنفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة في المستقبل، وما إذا كان الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التوسع نفسه، لا يزال ينمو بالسرعة الكافية.

الجدول الزمني الاقتصادي

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: مؤشر توقعات ZEW، السابق: 10

12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات قروض الرهن العقاري من MBA، السابق: -0.4%

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي، التوقع: 3.6%؛ السابق: 3.7%

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري، التوقع: 0.1%؛ السابق: -0.1%

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي، التوقع: 3.3%؛ السابق: 3.3%

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري، التوقع: 0.2%؛ السابق: 0.1%

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، قراءة أولية، التوقع: 3.4%؛ السابق: 3.4%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات السلع المعمرة، السابق: 0.5%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات السلع المعمرة الأساسية، التوقع: 0.6%؛ السابق: 0.7%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الإنفاق الاستهلاكي شهريًا، التوقع: 0.1%؛ السابق: 0.3%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الدخل الشخصي شهريًا، التوقع: 0.2%؛ السابق: 0.2%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الاستهلاك الشخصي الحقيقي شهريًا، التوقع: 0.0%؛ السابق: 0.4%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا، التقدير الثاني، السابق: 1.5%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، التوقع: 6.2%؛ السابق: 6.2%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، قراءة أولية، السابق: 6.3%

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التوقعات: +1.58 مليون برميل؛ السابق: +4.405 مليون برميل

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات البنزين وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التوقعات: -1.1 مليون برميل؛ السابق: +0.688 مليون برميل

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات المقطرات وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التوقعات: -1.9 مليون برميل؛ السابق: -1.530 مليون برميل

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام في كوشينغ، لا توجد توقعات؛ السابق: -1.314 مليون برميل

4:45 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: توماس باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحدث

إنفيديا:إعلان أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2027 بعد إغلاق السوق الأمريكية

رسم بياني لEURUSD (فترة يوم واحد)

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