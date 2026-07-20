  
١٧:٥٧ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: "أشباه الموصلات" تهيمن على الجلسة الأولى من الأسبوع 🚨

ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية مع بداية الأسبوع: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تتراوح بين 0.4% و0.6%، وارتفعت العقود الآجلة ل...

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