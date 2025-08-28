الولايات المتحدة: بيانات الاقتصاد الكلي تُغذي التفاؤل؛ وإنفيديا تُزيل الانخفاض (28.08.2025)

افتتحت وول ستريت على ارتفاع، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية على خلفية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل يفوق التوقعات، وضعف بيانات التضخم الفصلية، وتداعيات أرباح إنفيديا. ارتفع مؤشر ناسداك (US100) الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3%، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.2%)، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 0.1%.

أثارت إنفيديا تباينًا في توقعات المستثمرين، حيث بلغت إيرادات مراكز البيانات في الربع الثاني 41.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي، على الرغم من أنها أقل بمقدار 200 مليون دولار أمريكي عن التوقعات. نمت رقائق بلاكويل بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، في حين حققت قطاعات الألعاب والتصور والسيارات أداءً قويًا أيضًا. تبلغ توقعات الربع الثالث حوالي 54 مليار دولار أمريكي (مع انحراف بنسبة 2%).

لا تزال مبيعات النصف الثاني من عام 2020 في الصين معلقة وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي، على الرغم من أن أحدث التقارير تشير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يجري حاليًا محادثات مع الولايات المتحدة لبيع رقائق بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى الصين. يُرجَّح أن تُعزَّز المحادثات بفضل مبيعات مراكز البيانات التي جاءت أقلَّ بقليل من المتوقع في الربع الأخير. وقد ساعد هذا الخبر على تعويض انخفاض السهم قبل بدء التداول (-1% حاليًا، و-4% قبل بدء التداول).

من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تقود أسهم خدمات الاتصالات والخدمات المالية المكاسب في وول ستريت. في المقابل، تتخلف قطاعات الصحة والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

أخبار الاقتصاد الكلي

انتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. في حين تأخر نمو الاستثمار والصادرات. ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية بنسبة 1.9%، وارتفع إجمالي الدخل المحلي بنسبة 4.8%، وانخفض التضخم بشكل طفيف، وقفزت أرباح الشركات بمقدار 65.5 مليار دولار، معاكسةً بذلك انخفاض الربع الأول الذي بلغ 90.6 مليار دولار.

المصدر: أبحاث XTB

مؤشر US100 (D1)

نجح عقد ناسداك في الحفاظ على مستوى الدعم عند الحد الأدنى لقناة الاتجاه الصاعد متوسط ​​الأجل (الخط الأحمر)، ويتجه الآن نحو مستوى مقاومة بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. تشمل مستويات الارتفاع الرئيسية 23,848، التي تُمثل قممًا محلية من يوليو وأغسطس، وأعلى مستوى قياسي على الإطلاق مؤخرًا. على الجانب السلبي، يتمثل الدعم الأولي في خط الاتجاه (الأحمر) الذي يدعمه المتوسط ​​المتحرك الأساسي 25 (الرمادي)، مع وجود دعم إضافي بين 23,000 و22,000، يدعمه المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 (الأزرق).

المصدر: xStation5

