الولايات المتحدة: بيانات الاقتصاد الكلي تُغذي التفاؤل؛ وإنفيديا تُزيل الانخفاض (28.08.2025)

افتتحت وول ستريت على ارتفاع، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية على خلفية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل يفوق التوقعات، وضعف بيانات التضخم الفصلية، وتداعيات أرباح إنفيديا. ارتفع مؤشر ناسداك (US100) الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3%، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.2%)، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 0.1%.
أثارت إنفيديا تباينًا في توقعات المستثمرين، حيث بلغت إيرادات مراكز البيانات في الربع الثاني 41.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي، على الرغم من أنها أقل بمقدار 200 مليون دولار أمريكي عن التوقعات. نمت رقائق بلاكويل بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، في حين حققت قطاعات الألعاب والتصور والسيارات أداءً قويًا أيضًا. تبلغ توقعات الربع الثالث حوالي 54 مليار دولار أمريكي (مع انحراف بنسبة 2%).
لا تزال مبيعات النصف الثاني من عام 2020 في الصين معلقة وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي، على الرغم من أن أحدث التقارير تشير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يجري حاليًا محادثات مع الولايات المتحدة لبيع رقائق بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى الصين. يُرجَّح أن تُعزَّز المحادثات بفضل مبيعات مراكز البيانات التي جاءت أقلَّ بقليل من المتوقع في الربع الأخير. وقد ساعد هذا الخبر على تعويض انخفاض السهم قبل بدء التداول (-1% حاليًا، و-4% قبل بدء التداول).
من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تقود أسهم خدمات الاتصالات والخدمات المالية المكاسب في وول ستريت. في المقابل، تتخلف قطاعات الصحة والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
أخبار الاقتصاد الكلي
انتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. في حين تأخر نمو الاستثمار والصادرات. ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية بنسبة 1.9%، وارتفع إجمالي الدخل المحلي بنسبة 4.8%، وانخفض التضخم بشكل طفيف، وقفزت أرباح الشركات بمقدار 65.5 مليار دولار، معاكسةً بذلك انخفاض الربع الأول الذي بلغ 90.6 مليار دولار.
المصدر: أبحاث XTB
مؤشر US100 (D1)
نجح عقد ناسداك في الحفاظ على مستوى الدعم عند الحد الأدنى لقناة الاتجاه الصاعد متوسط الأجل (الخط الأحمر)، ويتجه الآن نحو مستوى مقاومة بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. تشمل مستويات الارتفاع الرئيسية 23,848، التي تُمثل قممًا محلية من يوليو وأغسطس، وأعلى مستوى قياسي على الإطلاق مؤخرًا. على الجانب السلبي، يتمثل الدعم الأولي في خط الاتجاه (الأحمر) الذي يدعمه المتوسط المتحرك الأساسي 25 (الرمادي)، مع وجود دعم إضافي بين 23,000 و22,000، يدعمه المتوسط المتحرك الأساسي 50 (الأزرق).
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- تجاوزت مبيعات شركة Burlington Stores توقعات الربع الثاني، حيث بلغت 2.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 10% على أساس سنوي، وبلغت أرباح السهم الواحد 1.59 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التقديرات. وارتفعت المبيعات المماثلة بنسبة 5%، بينما توسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 90 نقطة أساس. ورفعت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2025، متوقعةً أرباحًا للسهم الواحد تتراوح بين 9.19 و9.41 دولار أمريكي، ونموًا في المبيعات بنسبة 7-8%، على الرغم من أن توقعات الربع الثالث جاءت أقل بقليل من التوقعات. وارتفع سهم Celcuity بنسبة 10%.
- اكتسبت Celcuity زخمًا بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب تسجيل دواء جديد (NDA) لدواء gedatolisib ضمن برنامج RTOR، مما أتاح مراجعة سريعة. وأظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجربة VIKTORIA-1 أن الدواء، مع دواءي fulvestrant وpalbociclib، قد حسّن بشكل ملحوظ متوسط البقاء على قيد الحياة دون تطور في سرطان الثدي المتقدم ER+. ويحافظ المحللون على توصيتهم بالشراء، مما يُبرز التأثير المحتمل للسوق. وارتفع السهم بنسبة 8%.
- حققت شركة CrowdStrike نتائج قياسية في الربع الثاني، حيث بلغ صافي الإيرادات السنوية الجديدة 221 مليون دولار أمريكي، وارتفع إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 20% ليصل إلى 4.66 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إيرادات بلغت 1.17 مليار دولار أمريكي وتدفقات نقدية حرة بلغت 284 مليون دولار أمريكي. وسلط الرئيس التنفيذي، جورج كورتز، الضوء على الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، واعتماد Falcon Flex، وقوة خط إنتاج السحابة والهوية. وتوقعت الإدارة ارتفاع إيرادات السنة المالية 2026 إلى 4.8 مليار دولار أمريكي، مع نمو متسارع في الإيرادات السنوية بنسبة 40% على الأقل في النصف الثاني. وارتفع سهم الشركة بنسبة 2%.
- انخفضت أسهم NetApp بنسبة 7% بعد أن جاءت نتائج الربع الأول من السنة المالية وتوجيهاتها متوافقة مع التوقعات، لكنها أبرزت ضعفًا في أعمالها الفيدرالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولاحظ المحللون استمرار الضغط على هوامش الربح الإجمالية للمنتجات نتيجةً لمزيج المنتجات، وضعف الأداء الفيدرالي، وتكاليف المكونات، والتي قابلتها جزئيًا قوة السحابة. وبينما صُنفت مشاريع الذكاء الاصطناعي على أنها "نجاحات متواصلة"، لا يزال تأثير الإيرادات محدودًا. اتسمت المعنويات بالحذر، مع تقييمات متباينة في وول ستريت. وارتفع سهم الشركة بنسبة 2.6%.
- ارتفعت أسهم سنوفليك بنسبة 19%، حيث عزز الطلب المتزايد على منصات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفاؤل المستثمرين، مما أضاف أكثر من 11 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات المنتجات السنوية إلى 4.4 مليار دولار، متجاوزةً التقديرات، في ظل تحديث الشركات لبنيتها التحتية للبيانات لتبني الذكاء الاصطناعي. ورفع المحللون تقييمهم للسهم على نطاق واسع، مؤكدين مكانة سنوفليك القوية في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي والهجرة السحابية.