  
١٧:٥٥ · ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: الذاكرة تضرب مجدداً 🎢 هل إنتل في مرمى نيران المُطلعين؟ ❓

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم وسط تباين في الأداء، حيث استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول مستواه القياسي، منخفضًا بنسبة 0.08%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنس...

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