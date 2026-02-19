الولايات المتحدة: انخفاضات طفيفة وسط المخاطر والبيانات

بدأت جلسة الخميس في وول ستريت بأجواء سلبية، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنحو 0.5%، ويتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة الخاسرين. قد يشير هذا إلى قلق السوق حاليًا بشأن مسار خفض أسعار الفائدة.

هناك العديد من المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على التقييمات:

فاجأت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس السوق بوضوح بلهجتها المتشددة.

يبدو أن المواجهة مع إيران باتت مرجحة.

تأتي إشارات مقلقة من سوق الائتمان الخاص.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. جاءت الطلبات الأولية أقل من التوقعات، حيث انخفضت إلى 206 آلاف طلب مقابل 223 ألفًا متوقعة. مع ذلك، ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.869 مليون طلب.

كما تلقى المستثمرون بيانات التجارة، حيث ارتفعت الواردات وانخفضت الصادرات، واتسع العجز التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى 70.3 مليار دولار أمريكي.

ارتفع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية إلى 16.3، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 7.5 والقراءة السابقة البالغة 12.6.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

يواجه المشترون صعوبة في استعادة زمام المبادرة على المؤشر. فقد تراجع السعر سريعًا بعد الارتداد من مستوى فيبوناتشي 61.8%. ولا يزال السعر أدنى من المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 50 و100 فترة. ويُعدّ مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% المستوى الرئيسي الذي يجب الدفاع عنه. إذا دفع البائعون السعر إلى ما دون 24,500 نقطة تقريبًا، فقد يتبع ذلك تصحيح أعمق، مع تحرك نحو المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 فترة ومستوى فيبوناتشي 61.8%.

أخبار الشركات: