ارتفع البيتكوين 3%، في محاولة لعكس اتجاهه 📈

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة تقارب 3%، متجاوزًا 72,000 دولار أمريكي، على الرغم من تباين التوقعات في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الرسم البياني اليومي، نلاحظ بعض أوجه التشابه مع السوق الهابطة لعام 2022.

في عام 2021، بدأت الانخفاضات في نوفمبر، وفي عام 2022 دخل البيتكوين في سوق هابطة كاملة، مع ثلاث موجات هبوط قوية.

في عام 2025، بدأت الانخفاضات في أكتوبر، وشهدنا بالفعل موجتين هبوطيتين قويتين، حيث يتداول السعر حاليًا بأقل من 40% من أعلى مستوى قياسي له.

بين موجات الهبوط هذه، لوحظ نمط العلم، الذي يشير عادةً إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

يبدو أن نمطًا مشابهًا يتشكل الآن، مع وجود منطقة مقاومة رئيسية بين 73,000 و75,000 دولار أمريكي. وقد يؤدي اختراق مستدام فوق هذا النطاق إلى فتح المجال أمام التكهنات حول انعكاس الاتجاه.

إذا تكرر سيناريو عام 2022 بشكل أو بآخر، فمن المحتمل أن يرتفع سعر البيتكوين فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي اليومي 200 في حوالي فبراير 2027.

المصدر: xStation5

من المثير للاهتمام أن سعر البيتكوين انخفض في عام 2022 إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما أدى إلى موجة بيع مذعورة أخيرة. ويتداول السعر حاليًا عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر). إذا بدأ الانخفاض من هذه المستويات وكان بنسبة مماثلة لانخفاض خريف 2022، فمن المتوقع أن يصل إلى 40-50%، وربما إلى نطاق 35,000-40,000 دولار.

أما إذا عاد السعر للارتفاع فوق 75,000 و80,000 دولار، فقد يشير ذلك إلى تراكم قوي ومحاولة محتملة لعكس الاتجاه الحالي.

المصدر: xStation5