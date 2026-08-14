  
١٧:٥٦ · ١٤ أغسطس ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: تباطؤ في وول ستريت قبيل نهاية أسبوع ناجح ⏰

افتتحت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة تداول يوم الجمعة وسط تباين في الأداء، وذلك عقب تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رقماً قياسياً جديداً يوم الخميس. وشهدت بد...

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