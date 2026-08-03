  
١٧:٥٧ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: يعود المستثمرون إلى وضع ثقتهم في تصريحات ترامب المتقلبة، ولكنها "إيجابية مؤقتًا" 🚨

بدأت العقود الآجلة في وول ستريت الأسبوع بتفاؤل كبير: ارتفع مؤشرا US500 وUS100 بنحو 0.8-0.9%، بينما يشير مؤشر داو جونز إلى ارتفاع قد يصل إلى 600 نقطة في تداولات ما قبل...

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