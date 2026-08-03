  
١٨:٢١ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

السلام في الخليج: الآمال في مواجهة الواقع

أعلن دونالد ترامب مجدداً عن مفاوضات مع إيران و"اتفاق" شبه مؤكد. وقد شهد سوق النفط رد فعل حاداً، بينما كانت تحركات سوق الأسهم أقل حدة بكثير من ذي قبل.  ...

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