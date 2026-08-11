  
٢٠:٥٠ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦

السياسة في البرازيل أهم من أسعار الفائدة المرتفعة. لماذا يضعف الريال البرازيلي وماذا يعني ذلك بالنسبة للسلع؟

تحليل ضعف الريال البرازيلي: السياسة تُقوّض تجارة الفائدة على الرغم من أن الريال البرازيلي يُقدّم معدل فائدة حقيقيًا جذابًا للغاية يصل إلى ما يقارب 10% (يبلغ معدل سيليك 14%...

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