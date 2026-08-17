الذهب يرتفع ويعود إلى 4400 دولار 🗽 هل تراهن المعادن الثمينة على سياسة نقدية تيسيرية من جانب الاحتياطي الفيدرالي؟

افتتحت أسعار الذهب الأسبوع على ارتفاع في الأسواق العالمية، حيث ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى حوالي 4400 دولار أمريكي، مواصلاً مكاسب يوم الجمعة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة تقارب 1.5%. ويبدو أن المعادن النفيسة قد استجابت بشكل إيجابي لأحدث البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاضًا غير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية وضعفًا في ثقة المستهلك وفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان.

وجاءت هذه الأرقام عقب تقارير التضخم "المطمئنة" نسبيًا لشهر يوليو، والتي أشارت إلى مؤشري أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين.

كما خيب أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية الآمال، في حين يبدو أن الذهب يتفاعل مع انخفاض التوقعات المتشددة قبل قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الخريف.

رسم بياني للذهب (4 ساعات، يومي)

على الرسم البياني لأربع ساعات، لا يزال سعر الذهب فوق 4300 دولار أمريكي للأونصة، وقد أوقف مؤخرًا انخفاضه حول مستوى تصحيح فيبوناتشي المهم هذا (23.6%). يبدو أن مؤشري RSI و MACD لا يزالان يتركان مجالاً لمزيد من المكاسب، في حين أن مستوى مقاومة فيبوناتشي المهم يقع بالقرب من 4600 دولار، حيث يمكن أيضًا رؤية حركة سعرية أقوى، بما في ذلك التماسك في شهر مايو الذي سبق الانخفاض اللاحق.

المصدر: xStation5

على الرسم البياني اليومي، تكتسب منطقة 4300 دولار أهميةً بالغةً لوجود المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر) عندها. بعد انخفاضٍ وجيزٍ دون هذا المتوسط ​​المتحرك، عاد الذهب سريعًا إلى الارتفاع. ويبدو أن قرب المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة يُشير إلى أنه في حال استئناف الاتجاه الصعودي، قد يظل أمام الذهب مجالٌ واسعٌ للارتفاع، لا سيما إذا أصبحت التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أكثر تيسيرًا، وانخفضت أسعار النفط تدريجيًا نحو 70-80 دولارًا للبرميل.

المصدر: xStation5