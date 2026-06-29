  
٢٠:٣٦ · ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

التحليل الفني - EURUSD (29.06.2026)

منذ منتصف أبريل، يشهدEUR/USD اتجاهًا هبوطيًا. وقد سُجّلت مؤخرًا مستويات منخفضة جديدة، كما تم كسر أدنى مستويات شهر مارس، مما يؤكد هيمنة جانب العرض. نشهد حاليًا تصحيحًا صعوديًا...

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