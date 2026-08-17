  
٢١:٢٧ · ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

التحليل الفني: إيثيريوم (17.08.2026)

شهدت أسعار الإيثيريوم، على غرار البيتكوين، فترة استقرار منذ فترة. فمنذ منتصف يوليو، يتداول السعر ضمن نطاق ضيق للغاية بين المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100 ومستوى الدعم...

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