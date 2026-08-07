  
١٢:١٥ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

ما الذي يمكن توقعه من تقرير الوظائف الأمريكية اليوم؟

قد يُحدد تقرير سوق العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة ما إذا كان زوج اليورو/الدولار سيتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، أو ما إذا كان الدولار سيستعيد تفوقه على ال...

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