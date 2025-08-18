مؤشر داكس يتفاعل مع محادثات وقف إطلاق النار والزيارات السياسية

يسود التشاؤم الأسواق المالية الأوروبية اليوم. انخفضت عقود مؤشر DE40 بأكثر من 0.4% اليوم، بينما انخفض مؤشر EU50 بأكثر من 0.8%. كما سجلت عقود مؤشري FRA40 وITA40 أداءً ضعيفًا، حيث انخفضت بنحو 0.9% و0.8% على التوالي. ويتفاعل السوق مع سلسلة الاجتماعات القادمة بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا. ولا تزال أجندة الاقتصاد الكلي لبقية اليوم خالية؛ ولذلك، يركز المستثمرون اهتمامهم بالكامل على زيارة كبار السياسيين الأوروبيين إلى البيت الأبيض.

المصدر: xStation

التقلبات الملحوظة حاليًا في السوق الأوروبية الأوسع. المصدر: xStation

انخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.4% خلال جلسة اليوم، وهو قريب جدًا من مستويات الدعم التي يحددها المتوسطان المتحركان الأساسيان لـ 25 يومًا و50 يومًا (الخطان الأخضر والبنفسجي على الرسم البياني، على التوالي). في الوقت الحالي، يبدو كلا المتوسطين بمثابة دعم قوي قد يحافظ على الاتجاه الصعودي، ولكن يجب تذكر أن الأيام القادمة قد تكون حاسمة للأسواق الأوروبية. المصدر: xStation

أخبار الشركات:

حقق سهم راينميتال ( RHM.DE ) اليوم مكاسب بأكثر من 3%. ويعود ذلك إلى محادثات السلام الجارية بشأن النزاع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يدعم سعر سهم الشركة المناقشات بين ترامب والاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الدفاعية، والتي قد تُترجم إلى زيادة في طلبات شركات الدفاع.





المصدر: xStation

يشهد سهم مجموعة رينك (R3NK.DE) ارتفاعًا بنسبة تقارب 2.5% بعد تأكيده على سجل طلبات قوي وهامش تشغيل مستقر رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة. كما تستفيد الشركة من ثقة المستثمرين الذين يتابعون عن كثب مناقشات الدول الأوروبية مع الإدارة الأمريكية بشأن السلام في أوكرانيا والقضايا الأمنية في القارة. وبصفتها موردًا للحلول المتخصصة في قطاع الدفاع، قد تستفيد رينك من نمو الطلب المحتمل المرتبط بتفاقم الصراع وزيادة التعاون عبر الأطلسي في مجال الدفاع.





المصدر: xStation

ارتفع سهم نوفو نورديسك (NOVOB.DK) بأكثر من 5% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام دواء ويغوفي لعلاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (MASH). ولا شك أن هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للشركة من خلال توسيع محفظتها الدوائية لتشمل أدويةً لمرضى الكبد.





المصدر: xStation

ارتفع سهم شركة فيستاس (VWS.DK) بأكثر من 15% اليوم، مدعومًا بالتغييرات التشريعية الإيجابية في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يدعم المعنويات الإيجابية في قطاع الطاقة المتجددة وتوقعات استثمارات البنية التحتية في الاتحاد الأوروبي سعر سهم الشركة المصنعة لتوربينات الرياح.

المصدر: xStation

أخبار الشركات المدرجة في البورصة الألمانية. المصدر: بلومبرج فاينانشال إل بي