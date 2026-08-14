  
٢٠:٣١ · ١٤ أغسطس ٢٠٢٦

🚀 مؤشر US100 على بعد 3% فقط من أعلى مستوياته، والتقييمات... منخفضة بشكل مفاجئ! 📉

بالنظر إلى الرسم البياني للأسعار، نجد أن مؤشر ناسداك الأمريكي لقطاع التكنولوجيا على وشك بلوغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ومع وصول الرسم البياني إلى هذه المستويات المرتف...

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