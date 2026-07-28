  
١٢:٣٨ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

مؤشر US100 يؤكد سيناريو الهبوط الذي ساد أمس 🚨 ما التالي؟ ❓

يؤكد مؤشر US100 السيناريو الهبوطي الذي ظهر في اليوم السابق - فقد انخفض المؤشر من نطاق تجميعه، مخترقًا مستوى الدعم عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 100 يوم، وانخفض إلى م...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
اخبار المؤشرات
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات