  
٢١:٠٨ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

مؤشر US500 يتعافى، ولكن ماذا تخبرنا العوامل الأساسية؟

يُعدّ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الحالي مؤشرًا ذا وزن كبير في قطاع التكنولوجيا، مع إعادة تقييم ملحوظة مقارنةً ببقية العالم، ونمو متسارع في الأرباح خلال الربع الثاني من عام...

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