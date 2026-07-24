  
١٤:٥٥ · ٢٤ يوليو ٢٠٢٦

ما يجب أن تعرفه عن الانخفاضات الأخيرة في مؤشر ناسداك (US100) ⬇️

يشهد مؤشر ناسداك 100 (US100) حاليًا تصحيحًا بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الأشهر الأخيرة، حيث يختبر منطقة الدعم المحددة بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100، والبالغة حو...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
اخبار المؤشرات
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات