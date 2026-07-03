  
٢١:٤١ · ٣ يوليو ٢٠٢٦

مايكل بوري يراهن على انخفاض أسهم شركة مايكرون - هل هذه نهاية فقاعة أشباه الموصلات؟

يُقال إن مايكل بوري، المستثمر المعروف برهانه الناجح ضد سوق الإسكان الأمريكي قبيل أزمة 2008، قد فتح مركز بيع على المكشوف في أسهم شركة مايكرون تكنولوجي. جادل بوري بأن ال...

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