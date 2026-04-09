معادن السعودية: رؤية استراتيجية للنمو المستدام حتى 2040

أعلنت شركة معادن عن استراتيجيتها الطموحة التي تمتد حتى عام 2040، مؤكدة التزامها بالنمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع التعدين العالمي. وتعكس هذه الاستراتيجية طموح الشركة في التوسع بمحفظتها من المعادن الأساسية والنادرة، بما يلبي الطلب العالمي المتزايد، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية واعتماد أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

في ما يتعلق باستراتيجية 2026 فانها تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق استقرار التكاليف التشغيلية، مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة والعمليات الذكية. كما تسعى معادن لدعم التحول الصناعي والطاقة النظيفة، بما يساهم في رفع مساهمة قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الابتكار المحلي.

أما استراتيجية 2040 فتركز على تحقيق الريادة العالمية في التعدين وتنويع إنتاج المعادن الاستراتيجية، مع تطوير الابتكار والتقنيات المستدامة لضمان مكانة المملكة الرائدة في الأسواق العالمية. من خلال هذه الرؤية الطويلة الأمد، تؤكد معادن التزامها بالابتكار والنمو المستدام على المديين المتوسط والطويل، ما يعزز قيمتها الاقتصادية والبيئية في الوقت نفسه.

يشار أنه بعد تسجيل سهم التعدين العربية السعودية "معادن" قمته التاريخية قرب 79.90 ريال خلال شهر يناير 2026، تعرض السهم لضغوط بيعية حادة دفعته للتراجع نحو مستوى الدعم الرئيسي عند 65.00 ريال حيث بدأ السهم في الارتداد متجهاً لاختبار مستوى مقاومة فني مهم قرب 68.00 ريال، والذي يتزامن مع خط اتجاه هابط قصير الأجل. ويُعد الثبات أعلى هذا المستوى إشارة إيجابية قد تدعم استمرار الارتداد نحو 69.80 ثم 71.05 ريال؛ وصولاً إلى 72.50 ريال.

كما تمثل منطقة 66.25 ريال، الفجوة السعرية المتكونة خلال جلسة اليوم، مستوى دعم مهم، في حال تراج الأسعار إليها مع ظهور سلوك سعري إيجابي عندها قد يعزز فرص الارتداد نحو المستويات المستهدفة في المقابل؛ فإن التداول دون مستوى 65.65 ريال قد يشير إلى ضعف الزخم الصاعد، مع احتمالية عودة الضغوط البيعية على السهم.

يجدر الإشارة أنه بدأ سهم معادن تداولات عام 2026 عند مستوى مرتفع نسبياً، حيث كان يتداول السهم في اتجاه صاعد بداية من النصف الأخير من العام الماضي، ومع بداية شهر يناير استكمل السهم الاتجاه الصاعد مسجلاً مستويات تاريخية غير مسبوقة وبصفة عامة، يمكن وصف حركة السهم الحالية على أنها اتجاه هابط ثانوي، يأتي في إطار اتجاه الصاعد رئيسي.

